Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев на странице в своем Телеграм -канале опубликовал видео, в котором обращается к украинскому блогеру Дмитрию Карпенко. В нем Ахмед Дудаев назвал главное отличие чеченских пленных от украинских. Так, военнослужащие из Чечни попали в плен, потому что были контужены.

Украинские солдаты забрали с поля боя чеченских защитников, пользуясь их контузией. Министр Ахмед Дудаев обращался к блогеру Карпенко, которого называет нацистом, из-за его интервью с попавшими в плен жителями Чечни. Блогер в негативной тональности рассказывал о чеченских военнослужащих в ходе интервью с пленными, прославляя ВСУ.

Министр Ахмед Дудаев обращался к блогеру на фоне военнослужащих ВСУ, которые добровольно и массово сдались в плен. Спикер отметил, что в этом и заключается приоритетное отличие между бойцами. Военных ВСУ он назвал бедолагами.

Спикер отметил, что военные вынуждены бежать от оккупации фашистко-нацистского режима. Они все входили в штурмовой отряд. Министр задается вопросом, когда украинский народ предпримет какие-либо действия, чтобы деоккупировать свои земли от киевской власти.

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