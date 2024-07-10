Песков: ВС РФ на харьковском направлении обеспечат безопасность Белгорода

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, что Армия России предпринимает все необходимое, чтобы как можно скорее обезопасить Белгород и регион от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости . Спикер отметил, что для реализации целей в первую очередь ВС РФ ведут работу на Харьковском направлении.

Однако надо понимать, что подобная работа требует много времени, уточнил Дмитрий Песков. Спикер также рекомендовал с подобными вопросами обращаться к представителям Минобороны РФ, которые более компетентны в подобных темах.

«Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — заявил Дмитрий Песков.

Атаки ВСУ на Белгородскую область не прекращаются. Во вторник, 9 июля, погиб молодой мужчины. Атака была массированной. В среду, 10 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал на странице в интернет-мессенджере об обстреле Шебекино: молодой мужчина погиб до прибытия скорой помощи. Как сообщает ряде Телеграм-каналов, он был убит вблизи детской площадки. Семь мирных жителей получили ранения различной степени сложности. Несколько часов ранее ВСУ атаковали город Грайворон: местный житель получил осколочные ранения.

Ранее мы сообщали, что собкор «Ридуса» в Белгороде Анжелика Губина считает, что федеральные телеканалы не сообщают в полной мере о разрушениях, которые происходят в Белгородской области из-за агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям.