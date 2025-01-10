Министр Косиняк-Камыш: министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что министров обороны стран НАТО огорчает ситуация на Украине.

Министры обороны стран НАТО собрались на авиабазе в немецком Рамштайне, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Владислав Косиняк-Камыш резюмировал итоги встречи — ситуация на Украине огорчает министров.

«Настроение нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине», — заявил польский министр.

Спикер отметил, что на мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Они рассказали участникам встречи об актуальной ситуации в зоне боевых действий.

«Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело», — прокомментировал министр Косиняк-Камыш.

Министр сообщил, что Польша намерена передать Украине дополнительное оборудование. Спикер не назвал, о какой именно технике идет речь. Он отметил, что она понадобится Киеву на фронте.

Министр Косиняк-Камыш также напомнил, что летом делал заявление относительно вступления Украины в ЕС. Тогда он заявил, что Варшава согласится на вступление Украины в альянс только после эксгумации жертв резни на Волыни и их захоронения. Данная позиция не изменилась.

Ранее сообщалось, что ни одна из стран НАТО не заявила о желании возглавить группу военпомощи Киеву.