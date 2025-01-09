НАТО в затруднительном положении — страны альянса не спешат брать на себя лидерство в поддержке Украины. Об этом сообщил «Московский комсомолец», ссылаясь на иностранный источник.

В свете ухудшающейся обстановки с поддержкой Украины страны НАТО оказались в сложной ситуации. Ни одна из них не проявляет желания взять на себя руководство группой помощи Киеву после возможного сокращения поддержки со стороны США и в случае президентства Дональда Трампа.

Это усугубляется тем, что Ллойд Остин, глава Пентагона, может покинуть свой пост, что лишит группу важного лидера. В условиях неопределенности уходящая администрация Байдена активно ищет потенциальных преемников среди таких стран, как Германия и Великобритания.

Закрытые переговоры между членами НАТО не принесли результатов: ни одна из стран не предложила взять на себя ответственность за руководство.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо подтвердил, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой в целях обеспечения безопасности.