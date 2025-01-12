Министр Косиняк-Камыш заявил об усталости поляков от конфликта на Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times высказал мнение, что польское население устало от конфликта на Украине.

Министр обратил внимание на то, что в Польше проживают мужчины призывного возраста, которые имеют украинское гражданство. Некоторые из них разъезжают по городу на дорогостоящих автомобилях или снимают номера в пятизвездочных отелях.

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно», — заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Спикер обратил внимание, что между правительствами Польши и Украины также возникают разногласия. Министр привел в пример ситуацию с самолетами МиГ-29. Киев настаивал на том, что Варшава передала истребители ВСУ. Спикер уточнил, что самолеты необходимы самой Польше, которая не может оставлять государственные границы незащищенными. Он отметил, что частично понимает президента Украины Владимира Зеленского. Лидер вправе требовать большей помощи.

«Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки», — сказал глава ведомства.

Министр также заявил, что в случае прекращения огня и мирных переговоров Польша не будет вводить свои войска для выполнения миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что министр Косиняк-Камыш заявил о недовольстве министров обороны стран НАТО из-за ситуации на Украине.