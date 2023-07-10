Министр Козлитина: Жителям Белгородской области предоставляют новое жилье

Жителям Белгородской области, чьи дома были разрушены вследствие вооруженной агрессии со стороны Киева, предлагают переезжать в новое жилье. В понедельник, 10 июля, министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе онлайн-брифинга детально рассказала, как в ведомстве выполняют поручение президента и организовывают переезд, пишет ТАСС .

Согласно статистическим данным было разрушено 1 484 частных владений. На данный момент собственники 1 426 домовладений согласились на переезд в новое жилье, которое преимущественно расположено в Белгородской области. 1 055 человек согласовали выбор места нового жилья и готовы к переезду.

«У нас на сегодняшний день срок по приему заявлений [на получение нового жилья] нормативно продлен до 1 сентября <...> на сегодняшний день собственники порядка 260 домовладений к нам не обратились», - отчиталась о проделанной работе Оксана Козлитина

Указывать точные данные о разрушенных домостроениях невозможно, потому что Украина практически ежедневно атакует города и села Белгородской области. Поэтому дома, разрушенные в Шебекино и не только, еще не внесены в реестр.