Министр культуры Самарской области рассказала о судьбе дедов в годы Великой Отечественной войны

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина в проекте «Код памяти» рассказала о судьбах своих дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, сообщил sovainfo.ru.

Министр рассказала, что один дед прошел всю войну. Он попал в плен и оказался в концлагере. Ветеран не любил делиться воспоминаниями и не рассказывал семье о событиях того времени. Второй дед не успел вернуться с Финской войны, как вскоре снова оказался на поле боя. Он погиб под Ленинградом в сентябре 1942 года. Когда супруге принесли похоронку, их дочери было всего два годика.

Министр Калягина рассказала, что вела поиски могилы своего деда. Выяснилось, что он похоронен в Новгородской области. Ирина Калягина уверена, что современному поколению важно чтить память о павших героях, которые защищали своих соотечественников.

Ранее сообщалось, что в Подольске чествуют ветерана-балтийца в день основания флота.