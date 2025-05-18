В Подольске чествуют ветерана-балтийца в день основания флота

Иван Шестопалов — 97-летний моряк, который семь лет посвятил службе минером на тральщике — одной из самых опасных флотских специальностей. На фронт попал в 17 лет. Его корабль ежедневно рисковал подорваться, очищая морские пути от немецких мин. После войны ветеран переехал в подмосковный Подольск, где более 30 лет проработал на машиностроительном заводе имени Орджоникидзе и автотранспортном предприятии.

Среди наград ветерана — медаль «За победу над Германией» и юбилейные знаки отличия.

Заместитель главы округа лично поздравил ветерана с Днем Балтийского флота, который отмечается в России 18 мая в память о важных событиях. Именно в этот день, в 1703 году, флот Петра I захватил два шведских корабля в устье Невы.

Отметим, что администрация Подольска регулярно организует встречи с ветеранами, поддерживая связь поколений.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла патриотическая акция «Поющие дворы».