В Подольске чествуют ветерана-балтийца в день основания флота
В Подольске поздравили ветерана Ивана Шестопалова с Днем Балтийского флота
Фото: [администрация г.о. Подольск]
В Подольске Московской области замглавы администрации Владимир Шабалдас навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шестопалова. Он поздравил его с Днем Балтийского флота.
Иван Шестопалов — 97-летний моряк, который семь лет посвятил службе минером на тральщике — одной из самых опасных флотских специальностей. На фронт попал в 17 лет. Его корабль ежедневно рисковал подорваться, очищая морские пути от немецких мин. После войны ветеран переехал в подмосковный Подольск, где более 30 лет проработал на машиностроительном заводе имени Орджоникидзе и автотранспортном предприятии.
Среди наград ветерана — медаль «За победу над Германией» и юбилейные знаки отличия.
Заместитель главы округа лично поздравил ветерана с Днем Балтийского флота, который отмечается в России 18 мая в память о важных событиях. Именно в этот день, в 1703 году, флот Петра I захватил два шведских корабля в устье Невы.
Отметим, что администрация Подольска регулярно организует встречи с ветеранами, поддерживая связь поколений.
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