Министр Кузбасса проверил информацию о пропаже лука с прилавков магазинов

Министр сельского хозяйства и заместитель председателя Правительства Кузбасса Андрей Ариткулов распорядился проверить информацию о пропаже лука с прилавков местных магазинов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В своем телеграм-канале министр отчитался о ходе проверки.

Министр рассказал, что в социальных сетях появились жалобы местных жителей о дефиците лука в торговых точках. Андрей Ариткулов проинформировал, что взял ситуацию на контроль. Он поручил проверить наличие овоща на прилавках. Проверка показала, что информация не соответствует действительности. К посту прикреплены фото, подтверждающие отсутствие дефицита.

«В торговых сетях региона репчатый лук в продаже есть. Дефицита продукции не наблюдается», — сообщил министр Ариткулов.

По информации издания, спрос на лук возрос в связи с майскими праздниками. Жители региона предпочитают жарить шашлыки, а для маринада им требуется лук. Овощ также часто добавляют к готовым мясным блюдам. Кроме того, в Кузбассе фиксируется рост числа заболевших. Людям ставят диагноз ОРВИ. В период эпидемий некоторые горожане употребляют лук в пищу в целях профилактики.

Ранее сообщалось, что в России посчитали индекс шашлыка в 2025 году.