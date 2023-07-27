Министр Лавров призвал СМИ РФ не пользоваться манипуляционными методами Запада и США

Журналисты России должны использовать все существующие современные информационные технологии для передачи аудитории честной информации о ситуации в мировой политике и экономике. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет агентство ТАСС . Это особенно важно в условиях, когда СМИ Запада постоянно публикуют неправдивые материалы, которые дискредитируют Россию и страны Африки на мировой арене.

«Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа», - отметил министр иностранных дел Лавров

В видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия - Африка Сергей Лавров также призвал не использовать те методы, которые практикуют американские и западные СМИ: манипуляцию, клевету, скандалы. Информационно-новостная повестка должна быть конструктивной, основанной на правдивых фактах. Сейчас журналисты должны особенно ответственно относиться к выполнению своей работы.

Добиться прямого и открытого диалога с аудиторией можно при условии задействования всех существующих информационных технологий: социальных сетей и цифровых сервисов, онлайн-платформ и блогосфер.