Министр Лавров призвал СМИ РФ не пользоваться манипуляционными методами Запада и США
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Журналисты России должны использовать все существующие современные информационные технологии для передачи аудитории честной информации о ситуации в мировой политике и экономике. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет агентство ТАСС. Это особенно важно в условиях, когда СМИ Запада постоянно публикуют неправдивые материалы, которые дискредитируют Россию и страны Африки на мировой арене.
«Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа», - отметил министр иностранных дел Лавров
В видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия - Африка Сергей Лавров также призвал не использовать те методы, которые практикуют американские и западные СМИ: манипуляцию, клевету, скандалы. Информационно-новостная повестка должна быть конструктивной, основанной на правдивых фактах. Сейчас журналисты должны особенно ответственно относиться к выполнению своей работы.
Добиться прямого и открытого диалога с аудиторией можно при условии задействования всех существующих информационных технологий: социальных сетей и цифровых сервисов, онлайн-платформ и блогосфер.
«Это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике», - заявил Сергей Лавров