По программе президента с начала года к газу подключили 7 тыс. домов в Подмосковье

В Подмосковье с начала 2026 года в рамках президентской программы социальной газификации подключили к газу 7 тыс. домовладений. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Юбилейным стал дом Алексея Егорова — жителя деревни Новинки Сергиево-Посадского округа.

В июле по программе президента «Мособлгаз» строит сети в 98 населенных пунктах Подмосковья. С начала года возвели уже более 300 км. Всего в этом году в регионе подключат к газу дома 50 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье повысят качество коммунальных услуг.