Министр обороны Австралии: Радары противников не смогут улавливать сигнал истребителей США

Министр оборонной промышленности Пэт Конрой проинформировал, что правительство Австралии приняло решение о строительстве предприятия с целью нанесения специального покрытия на истребители. На реализацию проекта власти выделят 64,5 миллионов долларов, пишет агентство ТАСС.

Для строительства выбрали площадку на территории деревни Уильямтауна, которая расположена в 175 километров от Сиднея. Курировать проект будет австралийский филиал корпорации из Великобритании BAE Systems. К строительству приступят в 2024 году. Правительству по предварительным прогнозам понадобится 64,5 миллионов долларов.

«На базе ВВС Австралии в Уильямтауне [расположен в 175 км к северу от Сиднея] будет построен завод стоимостью 100 млн австралийских долларов [$64,5 млн], наносящий на самолеты покрытие, которое поможет сделать истребители почти невидимыми для противника». – рассказал министр оборонной промышленности Пэт Конрой

На построенном предприятии сотрудники будут наносить на истребители специальное покрытие, которое поглощает излучение радаров. Это позволит самолетам передвигаться по территории противника, но оставаться незамеченными. Радары не будут улавливать сигнал. Технология была разработана в США.

В эфире радиостанции ABC министр оборонной промышленности Пэт Конрой отметил, что впервые секретной американской технологией будут пользоваться на территории Австралии.