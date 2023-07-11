Министр обороны РФ: Президент Путин осведомлен о ходе спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин заслушивает отчет о ходе проведения спецоперации два раза в день, несмотря на загруженность из-за решения многих других значимых вопросов, пишет агентство « РИА Новости ».

«Верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке», - заявил Сергей Шойгу

Сергей Шойгу отметил, что Владимир Путин внимательно следит за ситуаций в зоне СВО, уточняет детали, вызывает отдельных командующих для разъяснения какой-либо интересующей его информации. Командование Объединенной группировки в обязательном порядке выступает с отчетом дважды в день.

Министр обороны РФ отметил, что каждый из командующих с чувством долга относится к выполняемой работе. Военные осознают, какая ответственность возложена на них. Это касается командиров на любом уровне.