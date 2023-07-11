Министр Петер Сийярто: Венгрия и Турция ведут переговоры о членстве Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил членство Швеции в НАТО, пишет агентство « РИА Новости ». Об этом политик проинформировал на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, что международное сообщество беспокоит вопрос будущего Швеции. Обсуждение о вступлении страны в альянс стал важным инфоповодом последних нескольких дней, поэтому премьер-министр решил узнать мнение лидера Турции о перспективах Швеции.

Орбан и Эрдоган договорились, что проведут еще ряд бесед относительно членства Швеции в НАТО. Об этом венгерский представитель власти написал на странице своей социальной сети.