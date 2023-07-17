Министр просвещения РФ пригласил политиков Запада посетить лагерь «Артек»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к лидерам западных стран, которые приняли решение внести детский лагерь «Артек» в санкционный список, лично приехать в Крым и посетить оздоровительную организацию.

«Что касается «Артека», то мы приглашаем западных функционеров, принимающих подобные решения, для начала посетить детский центр и воочию убедиться, как ребята здесь в современных условиях прекрасно отдыхают», - заявил Сергей Кравцов

Сергей Кравцов отметил, что за последние девять лет лагерь «Артек» стал более развитым и благоустроенным, пишет агентство «Интерфакс». Проводилась работа по всем направлениям: занимались усовершенствованием инфраструктуры, вводили нововведения в учебную программу с целью улучшения качества отдыха и образования. Никакие санкции Запада не способны повлиять на культурное развитие детей.

Министр просвещения РФ отметил, что если бы западные политики лично приехали в «Артек», то увидели бы, как дети прекрасно отдыхают и в игровой форме получают новые знания, в каких комфортных условиях они находятся.

В санкционные списки был включен не только оздоровительный детский центр «Артек», но и сам министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. Великобритания проинформировала о своем решении в понедельник, 17 июля.