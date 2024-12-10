Министр Шадаев: ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд руб.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике огласил сумму сделки, заключенную между ВТБ и «Почтой России» по продаже «Почта банка», сообщил ТАСС.

Министр отметил, что ВТБ стало собственником «Почта банка». ВТБ заключил сделку с «Почтой России». Сумма сделки составила 36 млрд руб. Деньги должны поступить в декабре. Они будут направлены в качестве дополнительного источника для развития «Почты России».

«Почта банк» продан «Почтой России», как вторым партнером, ВТБ за 36 млрд руб.», — сказал министр.

Группа ВТБ и «Почта России» создала «Почта банк» в 2016 году. Он осуществлял деятельность на территории России в качестве универсального розничного финансового учреждения. В начале ноября 2023 года банк попал под действие американских санкций. Согласно данным открытых источников, на которые ссылается агентство, оба владельца банка были наделены равными долями и правами. Еще двумя акциями владел председатель правления банка Александр Пахомов.

Перед тем, как оформить сделку, ВТБ обращалось в ФАС и ЦБ и получило положительное решение. Предполагалось, что присоединение банков завершится в январе 2026 года. СМИ сообщали, что у «Почта банка» в последнее время наблюдались проблемы финансового характера.

Ранее сообщалось, что московский арбитраж взыскал с Euroclear Bank $6,4 млн в пользу Сбербанка.