Готов спасать в любое время: Подмосковный огнеборец в свой выходной помог спасти домашних птиц от огня

Накануне водитель пожарной техники 288-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в свой выходной день принял участие в тушении возгорания, которое грозилось перейти на курятник с домашней птицей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что случай произошел в деревне Кобелево городского округа Шатура. Антон Чижиков, отдыхая после дежурных суток, приехал в деревню к своей маме. Работая на огороде, специалист почувствовал запах гари и увидел, что на соседней улице горит хозяйственная постройка. Антон сообщил о возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112», после чего побежал к хозпостройке и стал тушить пламя подручными средствами.

По указанному адресу на помощь коллеге прибыли работники 289-й пожарно-спасательной части. Специалисты развернули рукавную линию и оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние пристройки.