Министры МВД Польши и Литвы приняли решение, как сдерживать Беларусь

Министры МВД Польши и Литвы провели телефонный разговор, в хоте которого договорились о полном закрытии погранпереходов со стороны Беларуси, если республика будет угрожать безопасности стран. Информацию о переговорах опубликовал на странице в социальной сети министр МВД Польши Мариуш Каминьский, сообщает агентство « РИА Новости ».

Представители стран договорились, что будут следить за ситуацией вдоль границ с Беларусью и принимать совместные решения в случае агрессии. Также было предложено в случае необходимости изолировать президента Беларуси Александра Лукашенко. Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее не раз заявлял, что в Польше следят за передвижением военных ЧВК «Вагнер», так как считают, что от них исходит угроза.

В свою очередь замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс в эфире радио LRT проинформировал о намерении закрыть два пропускных пунктов, которые работают на границе с Беларусью, пишет агентство «РИА Новости». Функционировать будут четыре пункта из шести. Арнольдас Абрамавичюс отметил, что в Польше работает всего один и этого достаточно.