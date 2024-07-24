Минюст Украины: семь осужденных женщин впервые заключили контракты с ВСУ

На странице украинского минюста в социальной сети опубликовано сообщение о том, что семь женщин-заключенных впервые подписали контракты с ВСУ. Мониторинг соцсетей провели РИА Новости.

Остальные женщины-заключенные также могут вступить в войска, если имеют соответствующее желание. Взамен осужденные получают право на условно-досрочное освобождение, отметили в министерстве юстиции Украины.

Привлекать заключенных на службу в ВСУ — относительно недавняя для Украины практика. Верховная рада утвердила соответствующий законопроект. После начала его действия 6101 осужденных вступили в ряды украинской армии, из которых 3823 человек уже проходят обучение для отправки в зону СВО.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сначала спрос был высоким. Однако в настоящее время все меньше осужденных готовы служить своей родине. Также был зафиксирован один случай, когда осужденные уклонились от выполнения боевых задач в зоне спецоперации: они совершили вооруженный побег.

Ранее мы сообщали, что Киев намерен вернуть мужчин призывного возраста, которые уехали в Молдавию.