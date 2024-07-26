Минобороны Польши осудило Украину из-за отказа решать проблему Волынской резни

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TOK.FM заявил, что украинское правительство находит различные причины для отказа разрешить Варшаве проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года.

Правительство Украины отказывает Польше в намерении Варшавы провести эксгумацию останков жертв Волынской резни из-за ведения боевых действий на территории страны. Спикер считает подобное решение необоснованным и политически мотивированным. Места захоронения известны. Не все из них находятся вблизи линии боевого столкновения.

«По его мнению, украинские власти могли бы дать согласие на эксгумацию останков уже сейчас при желании «сделать жест доброй воли», — заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что эксгумация тел и воздаяние памяти жертвам Волынской резни — приоритетные вопросы для Польши. Без их решения Варшава не согласится на принятие Украины в ЕС. Польша не хочет оказывать давление на правительство Украины, однако призывает Киев осознать важность данного процесса.

Напомним, в ходе Волынской резни погибло около 100 тыс. человек. Преимущественно это были дети, женщины, пожилые люди. Карательной операцией руководили представители Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии. Организация запрещена на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Польшу призвали подготовиться к новой волне украинских беженцев из-за успешных ударов России по энергетическим объектам страны.