МО: бомбардировщики США пытались пересечь границу РФ над Баренцевым морем

Минобороны РФ сообщили, что стратегические бомбардировщики США В-52Н намеревались пересечь государственную границу России в районе над акваторией Баренцевого моря. Было незамедлительно решено поднять в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31, пилоты которых находились на дежурстве.

МиГ-29 и МиГ-31 получили два задания: опознать воздушную цель и не допустить пересечения государственной границы. Несколько стратегических американских бомбардировщиков, заметив МиГ-29 и МиГ-31, совершили разворот. Нарушения Государственной границы Российской Федерации зафиксировано не было. Самолеты успешно выполнили задание и вернулись на точку базирования.

«При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сообщили Минобороны РФ.

Минобороны отметили, что при выполнении задания российские пилоты действовали, соблюдая все международные правила. Также пилоты МиГ-29 и МиГ-31 не игнорировали рекомендованные меры безопасности, находясь над территориями нейтральных вод.

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