Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами

В субботу, 22 июля, журналисты агентства «РИА Новости» и интернет-издания «Известия» собирали доказательства для репортажа о применении Украиной кассетных боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ нанесли удар по корреспондентам кассетными боеприпасами. Инцидент произошел в 12 часов дня. Миноробороны РФ опубликовало информацию на официальной странице в соц.сети .

Четверо сотрудников изданий были оперативно доставлены в полевое медицинское учреждение РФ для оказания помощи. Журналист ИА «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб во время эвакуации.

Известно, что состояние троих корреспондентов средней тяжести. Угроза жизни на данный момент отсутствует. Сотрудника «РИА Новостей» планируют транспортировать в Мелитополь, а дальше, по возможности, в Крым.