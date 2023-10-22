Минобороны РФ: За сутки военные ликвидировали 550 солдат ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ опубликовало сводку событий в зоне СВО, сообщает агентство « РИА Новости ». За прошедшие сутки удалось ликвидировать 550 украинских военных на донецком направлении.

ВСУ пытались контратаковать некоторые позиции российских военных на донецком направлении. Армия РФ успешно отразила все атаки, в которых принимали участие украинские военные 54-й механизированной бригады, а также штурмовой. Успех военных РФ реализован при помощи командной работы авиации и артиллерии. Были задействованы тяжелые огнеметные системы.

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б»», - говорится в сводке российского военного ведомства.

Также техника и военные были поражены вблизи пяти населенных пунктов, которые расположены на территории ДНР.

В настоящее время на донецком направлении идут тяжелые бои вблизи Авдеевки. Военные РФ пошли в атаку. Украинские военные перебросили все резервы на данное направление. В прифронтовых городах не стихает канонада. Тяжелые бои проходят круглосуточно.