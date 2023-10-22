Минобороны РФ: За сутки военные ликвидировали 550 солдат ВСУ на донецком направлении
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Минобороны РФ опубликовало сводку событий в зоне СВО, сообщает агентство «РИА Новости». За прошедшие сутки удалось ликвидировать 550 украинских военных на донецком направлении.
ВСУ пытались контратаковать некоторые позиции российских военных на донецком направлении. Армия РФ успешно отразила все атаки, в которых принимали участие украинские военные 54-й механизированной бригады, а также штурмовой. Успех военных РФ реализован при помощи командной работы авиации и артиллерии. Были задействованы тяжелые огнеметные системы.
«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б»», - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также техника и военные были поражены вблизи пяти населенных пунктов, которые расположены на территории ДНР.
В настоящее время на донецком направлении идут тяжелые бои вблизи Авдеевки. Военные РФ пошли в атаку. Украинские военные перебросили все резервы на данное направление. В прифронтовых городах не стихает канонада. Тяжелые бои проходят круглосуточно.