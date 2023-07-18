Минобороны Сербии: Турция передает вооружение в Косово

Ранее подобная информация уже была оглашена представителями власти Сербии. Так, президент Александр Вучич отказался заключать договор с Турцией о приобретении БПЛА «Байрактар» из-за того, что турецкая власть передала такие беспилотные системы Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине.

«Это увеличивает риски и угрозу, прежде всего, для сербского населения, которое живет в Косово и Метохии, но и для республики Сербии в целом», - рассказал госсекретарь министерства обороны Сербии Неманья Старович

Неманья Старович заверил, что Турция передала в Косово не только БПЛА «Байрактар», но и другие виды вооружения: минометы, гранатометы и противотанковые системы OMTAS. В эфире радио и телевидения Сербии госсекретарь министерства обороны рассказал, что в настоящее время угроза возникновения вооруженного конфликта крайне низкая, но власть не может не реагировать на нарушение международного права.

Белград уже официально обратился к властям Турции, что подобное поведение неприемлемо. В Сербии продолжат внимательно следить за ситуацией. В настоящее время в Минобороны осведомлено обо всем, что происходит в Косово.