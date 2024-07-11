Минобороны РФ информируют об освобождении населенного пункта Восход, который расположен в ДНР.

Населенный пункт освободили военнослужащие РФ подразделения группировки войск «Центр». Они ведут активные военные действия на данном направлении. Военным СВО также удалось улучшить тактическое положение. Все контратаки украинских военнослужащих были успешно отражены.

РИА Новости отмечают, что украинские военные намеревались организовать вблизи населенного пункта Восход новый пункт дислокации после потери контроля над Авдеевкой. Однако осуществить планы не удалось из-за низменной местности. Армия России, занимая более выгодные высокие позиции, простреливала территорию.

Освобождение очередного населенного пункта открывает возможность продвигаться вперед, чтобы постепенно выходить к государственным границам ДНР и снижать риск агрессивных обстрелов со стороны ВСУ по мирным жителям республики.

Ранее мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожения Украины или НАТО, но идеальный вариант — исчезновение Украины и НАТО.