Минобороны: все цели утреннего массированного удара по Украине поражены

Все цели утреннего массированного удара по Украине успешно поражены. Соответствующую информацию Минобороны РФ разместили в телеграм-канале ведомства.

В сообщении указано, что для поражения целей, размещенных на территории Украины, использовали различные виды техники: ударные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие воздушного и морского базирования. Выбранное для операции оружие отличается высокой точностью нанесения ударов.

Целями массированного удара ВС РФ стали объекты энергетической инфраструктуры. Их стратегическое значение обусловлено возможностью противника обеспечивать работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Все назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

В сводке ведомства также указано, что военнослужащие РФ заняли более выгодные позиции на разных направлениях СВО. Количество техники противника, в том числе натовского производства, уменьшилось. Безвозвратные потери есть и среди личного состава. Успешно отражены контратаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие окружили батальоны ВСУ в ДНР под Торецком.