Российские войска окружили батальоны ВСУ в ДНР под Торецком

Два вражеских батальона попали в окружение российских подразделений, о чем военкор Руслан Татаринов написал на своей странице в телеграм-канале, ссылаясь на украинские источники.

Два батальона ВСУ оказались в окружении ВС РФ на территории ДНР. Они расположены между городом Торецк и поселком Нью-Йорк.

По словам журналиста, речь идет о 212-м и 1-м батальоне 1-й бригады Вооруженных сил Украины. В настоящее время связи с этими подразделениями нет. Хотя командование ВСУ заявляет, что данный район по-прежнему находится под контролем украинских войск.

Ранее пункт распределения ВСУ в Полтаве был поражен российскими ракетами. Один из объектов взлетел на воздух, о чем рассказал координатор русского подполья Сергей Лебедев.