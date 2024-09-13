В России отказались отменять ЕГЭ

Правительство РФ не одобрило законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что авторы идеи не собираются сдаваться.

Парламентарий сообщил, что уже пообщался с экспертами, у которых есть свои наработки на тему реформирования ЕГЭ. На основании их материалов будет подготовлено обращение в профильные ведомства.

На следующей неделе Нилов планирует встретиться с руководством Рособрнадзора и обсудить этот вопрос.

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями.