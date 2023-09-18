Минпромторг: РФ не испытывает проблем с доставкой комплектующих для дронов из КНР

В пресс-службе Минпромторга РФ ответили на запрос агентства « РИА Новости » после появления информации в СМИ о проблемах с поставками комплектующих из КНР для дронов РФ. От российских производителей не поступали жалобы на качество комплектующих или невозможность их транспортировки, отметили в ведомстве.

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России образовался дефицит комплектующих из КНР в связи с тем, что власти установили определенные ограничения на экспорт дронов.

Издание отметило, что крупные компании старались приобрести как можно больше комплектующих до того момента, как вступят в действие ограничения (до 1 сентября). Китайские компании рады продолжать сотрудничество с РФ, но теперь на оформление документов, чтобы не нарушить запрет, может уйти около года.

Комплектующие можно приобретать и в других странах, но, например, Казахстан, ужесточил процедуру ввоза.

В Минпромторге России заверили, что ситуация под полным контролем ведомства. Производители не обращаются с жалобами. Дефицита комплектующих не наблюдается.

Директор компании рынка НТИ Аэронет «Лаборатория будущего» Павел Камнев назвал проблемы, которые возникают при заказе китайских комплектующих, - логистические сложности, которые провоцируют постоянный рост цен. Также логистика влияет на сроки поставок.

«Мы в начале сентября на «Алиэкспресс» заказали полетный контроллер, который, по идее, должен подпадать под ограничения. Он пока еще не дошел, но по статусу уже растаможен в России, так что пока канал работает», - сообщил генеральный директор компании "Клеверкоптер" Сергей Гусев.

Генеральный директор компании «Курсир» Виталий Муниров подтвердил, что на данный момент никаких проблем с поставками не выявлено.

Эксперт рынка НТИ Дмитрий Зубарев отметил, что после введения ограничений официально приобрести товар будет невозможно, придется использовать «серые схемы».