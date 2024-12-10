В России хотят упростить процедуру взыскания долгов за ЖКУ

С россиян, накопивших долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, смогут взыскать их во внесудебном порядке.

Цель реализации данной инициативы в том, чтобы сократить задолженность граждан по ЖКУ, которая, согласно данным Минстроя на октябрь, составляет 833 млрд рублей. Также принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на суды.

Если документ будет одобрен, то управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать у нотариусов исполнительные надписи — специальные отметки на договорах предоставления ЖКУ, с которыми можно будет обращаться к судебным приставам для взыскания долгов.

Нотариус направит через почту или портал «Госуслуги» собственнику или пользователю жилья уведомление о предъявленном требовании. В течение семи дней должник сможет погасить долг или предоставить возражения. После этого будет оформлена исполнительная надпись, оспорить которую можно будет в суде в течение трех месяцев.

Правительство поддержало данную инициативу, отметив лишь, что семидневный срок для добровольного погашения долга или подачи возражений является недостаточным.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости.