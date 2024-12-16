Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов

Согласно приказу Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год», правительство утвердило квоты на привлечение 235 тыс. квалифицированных иностранных работников. РБК проанализировал документ и обратил внимание, что самая высокая заработная плата для иностранного сотрудника составит 380 тыс. руб.

Эксперты выделяют несколько причин, по которым РФ заинтересована в привлечении иностранных граждан для работы. Во-первых, это неукомплектованность коллективов в некоторых регионах РФ. Во-вторых, ввод импортного оборудования, которое нуждается в правильном уходе.

Потенциальный соискатель работы может приехать в Россию при наличии визы. Источник РБК, близкий к Минтруду, перечислил страны, из которых чаще всего приезжают различные работники: Китай, Турция, Сербия, Индия и Вьетнам.

«Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тыс. руб. в месяц, а уровень 100 тыс. руб. превышает чуть меньше сотни предложений, следует из изученных РБК заявок по регионам. Примерно половина позиций для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тыс. руб. в месяц», — сообщает РБК.

Россия заинтересована в привлечении различных иностранных специалистов, в частности, поваров, массажистов, пекарей, швей, конструкторов одежды, врачей-специалистов, бойцов скота.

Ранее сообщалось, что к Новому году зарплаты курьеров в Москве вырастут до 300 тыс. руб.