К Новому году зарплаты курьеров в Москве вырастут до 300 тыс. руб.

В преддверии новогодних праздников услуги курьеров становятся еще больше востребованными. Но рабочих рук не хватает. В связи с этим компании готовы платить курьерам зарплаты выше рынка, сообщает «Коммерсант».

Серьезный дефицит курьеров наблюдается в Москве. Столичные сервисы доставки нуждаются в 15 тыс. сотрудниках. На этом фоне почти половина работодателей в декабре готовы платить курьерам от 200 тыс. руб. в месяц, а сотрудникам с водительскими правами — до 400 тыс. руб. в месяц.

По словам главы департамента логистических продуктов компании СДЭК Николая Пахомова, в ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Больше всего курьеров привлекают «Яндекс», Ozon, «Самокат». Это и приводит к стремительному росту рынка, пояснил эксперт.

Ранее депутат Бессараб сообщила, что зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 января 2025 года на 13,2%.