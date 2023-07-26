Минцифры: Среди оформивших карту болельщика 17 долгожителей

В Минцифры рассказали, что 17 человек, которые являются владельцами карты болельщиков, - это люди, которым уже исполнилось сто лет.

Долгожители живут в разных городах России, пишет интернет-издание «Абзац». Есть представители Москвы и Санкт-Петербурга, Ставропольского и Краснодарского края, Тамбовской и Тюменской области, Нижнего Новгорода. 5 августа день рождения будет праздновать самый пожилой человек, который оформил карту болельщика. Жителю Батайска исполнится 101 год. Есть и другая статистика. Так, самым юным обладателем карты стал человек, которому исполнилось 20 дней на момент оформления.

Перед началом нового футбольного сезона повысился спрос на открытие карт болельщиков. Так, в Минцифры отметили, что более миллиона россиян обратились с желанием оформить карту.

Открыть карту болельщика может совершеннолетний и несовершеннолетний гражданин. Дети младше 14 лет и инвалиды не подтверждают личность в МФЦ. Остальные граждане должны явиться в МФЦ или воспользоваться онлайн-услугами: приложением «Госуслуги Карта болельщика» или сервисом «Госуслуг». Цифровой сервис появился в 2022 году и был ориентирован на создание безопасности на стадионах во время игр и комфортного пребывания болельщиков. Карта – необходимый виртуальный инструмент для каждого, кто поддерживает отечественных игроков, а также для представителей СМИ и сотрудников стадиона.