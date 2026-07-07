Прилучный поздравил сестру Зепюр Брутян с замужеством

В семье Зепюр Брутян радостное событие — ее сестра Рипсиме вышла заму, сообщает The Voice. Младшая сестра актрисы сыграла свадьбу в Армении. В социальных сетях появились кадры с торжества: невеста позирует в белом платье с букетом, а на пальце сверкает обручальное кольцо.

О помолвке стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда Рипсиме опубликовала фото с кольцом и коротко написала: «Сказала „да“». В мае она показала снимок своего бойфренда со спины.

Зепюр и ее муж Павел Прилучный поздравили Рипсиме с этим важным событием.

«Моя девочка, будь самой-самой счастливой. Люблю тебя! Моя красоточка!», — поздравила сестру Зепюр.

У супругов сложились теплые отношения с девушкой: они не раз отдыхали с ней, а сама Брутян-младшая помогала нянчить их трехлетнего сына.

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