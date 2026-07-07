Модель, объявившая о беременности от Пирцхалавы, попала в больницу

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, накануне объявившая , что ждет ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы, попала в больницу, пишет The Voice. Девушка сообщила об этом в своем блоге.

Девушка призналась, что испугалась, так как снова почувствовала себя плохо. Она также опубликовала фотографию из клиники со снимком УЗИ.

Лукьянова, которую в начале весны подозревали в романе с рэпером Тимати, раскрыла отношения с Пирцхалавой недавно. По ее признанию, певец не хотел, чтобы публика знала об их романе. Накануне Иракли и вовсе заявил о возвращении к бывшей жене Елене Гребенщиковой.

По словам Екатерины, артист, узнав о беременности, сначала обрадовался, но потом начал игнорировать ее. Более того, он целовался с другой девушкой прямо на своем концерте. Лукьянова не могла стерпеть такого отношения, поэтому заблокировала Пирцхалаву в надежде на то, что он свяжется с ней, но этого не произошло. Модель отметила, что несмотря на поведение 48-летнего артиста, она будет рожать.

Ранее сообщалось, что Екатерина Лукьянова открыла доступ к своему телеграм-каналу, где рассказывает о романе с Ираклием Пирцхалавой, за 990 рублей.