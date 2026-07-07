С начала года в Подмосковье через торги передали в аренду и собственность более 140 га областной земли

С начала 2026 года в Подмосковье через торги передали в аренду и собственность более 140 га областной земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего за полгода на торгах реализовали 17 участков областной земли, которые расположены в 7 округах. Это земли сельхозназначения в Раменском и Чехове, земли для ведения коммерческой деятельности в Бронницах, Чехове, Богородском округе, Истре и Раменском, а также земли под строительство частных домов и ведения садоводства в Чехове, Лотошино и Рузе.

«При этом ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят более ₽30 млн», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку в Подольске.