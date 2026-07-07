Близкие актера Ибрагимова рассказали о его последних днях жизни

Предположительной причиной смерти российского актера Руслана Ибрагимова стала остановка сердца, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на его близких. Артисту был 61 год.

Коллеги Ибрагимова подтвердили, что он не болел, поэтому его смерть стала неожиданностью для всех.

«Руслан не болел. Ушел скоропостижно. Возможно, сердце», — отметили источники.

Простились с Ибрагимовым в Санкт-Петербурге. Проводить артиста в последний путь пришли его бывшие сокурсники, товарищи и наставники. После кремации прах Ибрагимова планируется захоронить в Астрахани — в городе, где он родился.

Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Дебютировал в кино в культовом сериале «Бандитский Петербург».

За свою карьеру он снялся в десятках проектов, среди которых «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и другие. Также он пробовал силы в режиссуре и участвовал в озвучивании зарубежных фильмов. Его голосом говорили герои киносаги «Звездные войны».

Известно, что в последние годы жизни Ибрагимов испытывал чувство одиночества и трудности в профессиональной сфере. Несмотря на это, он продолжал работать и оставался предан своему делу.

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