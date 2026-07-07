Более 700 детей появились на свет в Королевском роддоме с начала года

С января по июнь в Королевском родильном доме родилось 742 ребенка, среди которых 388 девочек. Ранее чем положено, появилось на свет 22 малыша, и самый маленький из них весил чуть больше килограмма. Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам всех новорожденных выходили и спасли.

Для оказания помощи детям с экстремально низкой массой тела родильное отделение города оснащено современными кувезами, в которых создается специальный микроклимат для новорожденного, на нужном уровне удерживается температура и влажность. Такое бережное отношение к малышам снижает риск осложнений, что позволит сохранить здоровье, улучшить качество их жизни и качество оказываемой медпомощи. Также отделение оснащено аппаратом для реинфузии аутокрови, плазменно-аргоновый коагулятор, современные аппараты ИВЛ экспертного класса для женщин и новорожденных.



За этими показателями стоит сильная команда. Сегодня в родильном доме трудятся более 130 человек, включая 30 акушеров-гинекологов. Укрепить штат помогает и системное обновление городского здравоохранения: за последний год в Королевскую больницу пришли работать 85 врачей и 154 специалиста среднего медперсонала, также было закуплено новое диагностическое оборудование.