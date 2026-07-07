С клумбы — в тарелку: ученые раскрыли неожиданную пользу календулы как источника белка

Календула может оказаться не только украшением клумб, но и новым источником растительного белка, сообщает CNN со ссылкой на исследование Университета Джорджии в журнале ACS Food Science & Technology.

Ученые изучили Calendula officinalis — вид, известный как календула, или ноготки лекарственные. Оказалось, что в сухом веществе цветка содержится около 9,2% сырого белка. Это сопоставимо с некоторыми уже привычными растительными источниками, включая киноа.

Но дело не только в количестве белка. Исследователи выяснили, что белковые фракции календулы хорошо удерживают воду и масло, помогают смешивать ингредиенты и могут быть полезны при производстве соусов, заправок и других продуктов. Кроме того, эти белки сохраняют стабильность при высокой температуре, а значит, теоретически могут подойти для выпечки и другой термической обработки.

Авторы работы также отмечают, что цветы содержат антиоксиданты, клетчатку, кальций, калий и железо. А некоторые аминокислоты могут давать вкусовые оттенки, в том числе умами.

Исследователи видят в этом и экологический смысл: ежегодно огромные объемы цветочной биомассы просто выбрасывают. Однако они подчеркивают, что не все бархатцы безопасны для еды. В исследовании речь шла именно о Calendula officinalis, которую в ряде культур уже использовали в пище и травяных средствах.