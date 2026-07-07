Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Смехова восхитила поклонников фигурой
Super: актриса Алика Смехова показала фотографию в купальнике с отдыха в Ницце
Фото: [соцсети]
Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова продолжает удивлять поклонников своей идеальной формой. В свои 58 лет она опубликовала фотографию в купальнике, сделанную во время отдыха в Ницце, пишет Super.
Фото: [соцсети]
На снимке актриса позирует на яхте, демонстрируя подтянутую фигуру и отличное настроение. Поклонники сразу же отметили, что с такой формой Смехова может дать фору даже Дженнифер Лопес.
Секрет своей красоты Алика не скрывает. Она признается, что придерживается строгих правил питания. Именно благодаря этому ей удалось избавиться от отеков и достичь ощущения легкости. Актриса подчеркивает, что дисциплина и умеренность в еде помогают ей чувствовать себя комфортно в любом возрасте.
Смехова дала и практический совет своим фанатам. Она рекомендует перед началом любой диеты обязательно проконсультироваться с врачом.
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