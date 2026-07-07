С начала приемной кампании абитуриенты подали более 50 тыс. заявлений в колледжи и техникумы Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Лидером по числу заявлений стал колледж «Подмосковье». Здесь приняли 4,4 тыс. заявлений. На втором месте — Щелковский колледж с 3 тыс. заявлений, на третьем — колледж «Энергия» с 2,7 тыс. заявлений.

Среди абитуриентов наиболее востребованное направление — «Операционная деятельность в логистике». На него подано 3,6 тыс. заявлений. Также популярны направления «Разработка и управление программным обеспечением», «Сетевое и системное администрирование», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

«Особо хочу отметить устойчивый интерес к нашим программам, которые реализуются в том числе в рамках федерального проекта „Профессионалитет“ нацпроекта „Молодежь и дети“. Ребята видят современное оборудование мастерских, знают о наших партнерских программах с ведущими предприятиями региона и понимают, что после выпуска они получат не просто диплом, а гарантированное рабочее место», — отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.