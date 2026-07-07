В Подмосковье на торги выставили еще более 190 новых объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 192 объекта, в том числе 108 земельных участков в аренду, 79 — на продажу, три здания с земельным участком на продажу, одно нежилое помещение на продажу и один комплекс зданий с земельным участком. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, например, в Орехово-Зуевском в аренду сдается участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 11,48 соток, который находится в деревне Малая Дубна. Кроме того, в Можайском можно купить участок для индивидуального жилищного строительства площадью 7,92 соток. Он находится деревне Гавшино. На портале ЕАСУЗ также размещены более 150 вариантов под эти цели.

Напомним, что подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.