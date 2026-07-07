После 55 мозг не сдает позиции: какие способности становятся сильнее с возрастом

Многие уверены, что человек достигает умственного пика в молодости, но новое исследование предлагает другой взгляд, пишет Daily Mail со ссылкой на работу профессора психологии Жиля Гиньяка в журнале Intelligence.

Ученые из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что самые высокие показатели психологического функционирования могут приходиться на возраст от 55 до 60 лет. Причина в том, что накопленные знания, жизненный опыт, эмоциональная зрелость и самодисциплина со временем начинают перевешивать снижение скорости мышления.

Авторы изучили крупные научные работы о том, как с возрастом меняются разные способности и черты личности. Они учитывали рассуждение, словарный запас, знания, рабочую память, скорость обработки информации, организованность и эмоциональную устойчивость.

Некоторые способности действительно ухудшаются уже после 20 лет — например, скорость реакции и рабочая память. Зато с возрастом обычно растут словарный запас, финансовая грамотность, эмоциональный интеллект, надежность, дисциплина и умение сохранять спокойствие под давлением.

Когда все показатели объединили в один индекс, пик пришелся именно на 55–60 лет. Исследователи считают, что поздний средний возраст может быть особенно важен для руководителей, судей, политиков и других людей, которым нужно принимать сложные решения. При этом авторы осторожно отмечают: после 65 лет такая способность, вероятно, начинает снижаться.