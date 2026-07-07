Администрация Наро‑Фоминска: школа для детей с ОВЗ откроется к 1 сентября

В Наро‑Фоминске капитальный ремонт школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Калинина близится к завершению: строительная готовность объекта достигла почти 90 %.

По данным администрации округа, основные работы планируют закончить к концу июля, а до 1 сентября останется благоустроить прилегающую территорию — тогда учреждение сможет принять 56 учеников.

В обновленной школе обустроили изолированные учебные кабинеты, отдельные технические помещения, раздельные санитарные комнаты, просторную столовую, музыкальный зал, кабинеты психолога, а также зоны для ритмики, адаптивной физкультуры и нейрофитнеса.

Особое внимание уделили доступности и безопасности: на входе убрали ступени и пороги, добавили эвакуационные выходы, подключили видеонаблюдение к комплексу «Безопасный регион», а фасад оснастили архитектурной подсветкой.

По словам заместителя главы округа Светланы Малыхиной, школа станет современным пространством, полностью адаптированным под потребности учеников с ОВЗ.