В Подмосковье к системе электронных собраний собственников подключились более 24 тыс. домов

В Подмосковье к системе электронных собраний собственников подключились более 24,6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Таким образом, общая площадь жилья, где перешли на систему электронного голосования ГИС ЖКХ, составляет более 150 млн кв. м. Цифровой регламент управления был закреплен более чем в половине МКД.

«Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.