Чек-лист пожилого хвостика: изменения в поведении, при которых нужно срочно бежать к ветеринару

Седая морда, долгий сон и нежелание прыгать на диван не всегда означают, что собака или кошка просто стареет, пишет Yahoo со ссылкой на ветеринара Дженнифер Куаммен, избранного президента Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA).

По ее словам, кошек обычно считают пожилыми после 10 лет, а у собак все зависит от размера. Маленькие породы входят в старший возраст примерно в 8–11 лет, крупные — в 8–9, а особо крупные — уже в 6–7 лет.

Куаммен советует показывать пожилых питомцев ветеринару каждые шесть месяцев. За это время у животного могут заметно измениться здоровье, вес, подвижность или работа внутренних органов. Ранние проверки помогают раньше обнаружить артрит, болезни сердца, почек, диабет, рак и проблемы с давлением.

Главная ошибка хозяев — списывать любые перемены на возраст. Потеря аппетита, тревожность, ночное беспокойство, отказ от игр, хромота, раздражительность, частое вылизывание одного места или туалетные промахи могут говорить о боли, болезни или когнитивном снижении.

Особенно осторожно нужно быть с обезболивающими: человеческие препараты нельзя давать собакам и кошкам без назначения врача. А дома пожилому питомцу могут помочь мягкая активность, контроль веса, удобная лежанка, пандусы, ступеньки и питание, подобранное вместе с ветеринаром.