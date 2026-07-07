Суд в Подмосковье рассмотрит дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции на ₽48 млн

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции на ₽48 млн. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 11 жителей региона.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемые незаконно купили и транспортировали в Подмосковье немаркированную табачную продукцию с целью сбыта. Товар был произведен под видом продукции известных брендов с использованием поддельных акцизных марок.

Из незаконного оборота было изъято 374 тыс. табачных изделий более чем на ₽48 млн. Дело рассмотрит Пушкинский городской суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.