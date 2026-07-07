Жителей и гостей Серпухова пригласили на тематическую встречу «Этот знакомый незнакомый Айвазовский»

В рамках лекции участники смогут взглянуть на Ивана Айвазовского как на мецената, путешественника и человека, интересовавшегося археологией, уточнили в сообщении. Им расскажут о малоизвестных страницах биографии живописца, его судьбе за пределами мастерской в Феодосии и не только. Кроме того, им покажут другие работы живописца, помимо морских пейзажей. В качестве спикера выступит хранитель фонда редкой книги Ольга Еренцова раскроет секрет феноменальной работоспособности великого мастера и уникальной техники письма по памяти. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 12+