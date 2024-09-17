Минцифры заявило о намерении создать российский аналог Starlink в 2027 году

Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что в 2027 году в России намерены создать базу низкоорбитальной спутниковой группировки, которая понадобится для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет, сообщил Интерфакс.

Министр напомнил о существовании Starlink (глобальной системы спутников). Созданная база низкоорбитальной спутниковой группировки станет ее аналогом. Она позволит россиянам в любой точке страны получать качественные услуги интернета: с максимальной скоростью и бесперебойной работой. В ведомстве проработают также вопрос, чтобы услуга была приемлемой по ценовой политике для граждан. Кроме того, интернет будет работать в движущихся объектах (самолеты и поезда) быстро и непрерывно.

Министр Шадаев обратил внимание, что Россия ориентируется исключительно на отечественные разработки. Два тестовых запуска для испытаний разработок прошли успешно.

«Все проходит успешно, в соответствии с планами. Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно реши», — заключил глава Минцифры.

Напомним, работу над проектом по обеспечению спутникового ШПД в интернет в РФ ведет частная космическая компания ООО «Бюро 1440».

Ранее сообщалось, что российский бизнес обяжут платить за использование зарубежного ПО.