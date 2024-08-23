Российский бизнес обяжут платить за использование зарубежного ПО

В Госдуму собираются внести законопроект о введении сбора с бизнеса за использование иностранного программного обеспечения, сообщило РИА Новости.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что уже в сентябре в Госдуму планируется ввести законопроект, согласно которому российский бизнес будет обязан платить за использование зарубежного ПО.

Шадаев подчеркнул, что вопрос прорабатывается с Минфином, и заверил, что закон не будет касаться малого и среднего бизнеса.

О данной инициативе стало известно в мае. Тогда глава Минцифры говорил о том, что российский бизнес научился работать с зарубежным ПО в условиях ограничений, обходить ограничения и скачивать обновления.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Госдуму внесут законопроект о запрете в России массовых спам-звонков.